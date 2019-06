Incontro pomeridiano privato per Nigel Farage con Donald Trump nella residenza dell'ambasciatore americano a Londra, Woody Johnson.

Lo riferisce SkyNews mostrando l'immagine dell'arrivo del leader del nuovo Brexit Party, fresco vincitore delle elezioni Europee in Gran Bretagna.

Farage è amico personale del presidente americano, con il quale ha coltivato i rapporti fin dall'epoca della campagna elettorale del tycoon per la Casa Bianca. Il legame ha creato non pochi imbarazzi nei rapporti fra Trump e il governo Tory di Theresa May.

È atteso anche un faccia a faccia fra il presidente e il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, uno dei tre favoriti in corsa per la successione alla dimissionaria May come leader del partito conservatore e come premier assieme all'ex ministro degli Esteri Boris Johnson e all'attuale titolare del Foreign Office, Jeremy Hunt.

