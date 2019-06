Prime proteste contro Donald Trump a Londra nel giorno dell'arrivo del presidente degli Usa in visita di Stato nel Regno Unito. Striscioni incitano a "resistere al sessismo, al razzismo, all'odio, alla crudeltà di Trump".

Sono stati appesi da Amnesty International su Vauxhall Bridge, di fronte all'ambasciata americana dove risiederà in questi giorni il leader della Casa Bianca, accusato di "fare a pezzi i diritti umani".

Manifestazioni di dissenso sono previste in vari punti della capitale già oggi, a margine della prima giornata cerimoniale della missione durante la quale Trump - affiancato da Melania, ma seguito a Londra anche dai suoi quattro figli adulti con consorti al seguito - visiterà l'abbazia di Westminster, prima di avere un tè di lavoro con l'erede al trono Carlo a Clarence House e, poi, di partecipare al banchetto ufficiale offerto in suo onore dalla regina Elisabetta a Buckingham Palace con decine di ospiti sceltissimi.

Il raduno che conta - analogo a quello già organizzato nel luglio scorso in occasione di una sua visita più infornale o a quello che segnò a suo tempo la contestazione contro George W. Bush e la guerra in Iraq - è tuttavia in calendario domani a Trafalgar Square, con la presenza annunciata di dirigenti di partito (Labour in testa), organizzazioni, esponenti della società civile e almeno 250'000 persone. Un raduno durante il quale tornerà a volare il pupazzo gonfiabile che irride Trump in vesti di poppante capriccioso, mentre esordirà un presidente in versione robot alto quasi cinque metri che spara tweet e insulti seduto su un water.

