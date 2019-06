La prima ministra britannica Theresa May, sulla sinistra, accoglie il presidente americano Donald Trump, al centro, e la first lady Melania, sulla destra.

Donald Trump è giunto a Downing Street per la parte politica della sua visita di Stato nel Regno Unito. Il presidente americano, per il quale è stato steso il tappeto rosso, è stato accolto dalla premier Theresa May.

In programma vi è un incontro allargato alle delegazioni. Fra i temi, la Brexit, l'Iran, il caso Huawei-5G.

Gli Usa sono pronti a chiudere "un accordo commerciale molto, molto sostanziale" con il Regno Unito dopo la Brexit, ha detto Trump prima del vertice con May, durante una tavola rotonda a cui erano presenti la stessa premier e vari ministri e consiglieri economici.

"È qualcosa che voglio fare e che la mia gente vuole fare", ha insistito il presidente, per poi rivolgersi scherzosamente alla May quasi per indurla a rivedere le dimissioni: "non mollare, facciamo questo accordo".

Seguirà un incontro con i media, poi Trump e la first lady Melania torneranno a Winfield House, residenza dell'ambasciatore Usa, dove in serata rivedranno il principe Carlo e Camilla per un ricevimento e una cena.

