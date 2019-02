Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende nominare l'ambasciatrice Usa in Canada Kelly Craft nuova ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite al posto di Nikki Haley. Lo ha reso noto lo stesso presidente americano.

Inizialmente Trump aveva indicato come sostituta di Haley l'ex portavoce del Dipartimento di stato Heather Nauert. Ora in un tweet il presidente ha indicato il nome di Craft: "Kelly sta facendo un egregio lavoro nel rappresentare gli Usa e non ho dubbi che, sotto la sua leadership, il nostro Paese sarà rappresentato al massimo livello alle Nazioni Unite".

Neuer Inhalt Horizontal Line