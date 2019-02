"Nessun accordo è stato raggiunto" al vertice di Hanoi tra il presidente Donald Tump e il leader nordcoreano Kim Jong-un: lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro.

Trump e Kim non hanno trovato una intesa al loro secondo summit di Hanoi sulla denuclearizzazione della penisola coreana. "Nessun accordo è stato raggiunto questa volta, ma i rispettivi team guardano alle riunioni in futuro", si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, che descrive i meeting tra i due leader "molto buoni e costruttivi".

Trump e Kim hanno discusso "dei vari modi per far avanzare la denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia".

