Keystone/AP KCNA via KNS

Kim Jong-un e Donald Trump si sono promessi di incontrarsi ancora malgrado l'esito del summit di Hanoi.

Il presidente americano e il leader nordcoreano, riporta l'agenzia stampa nordocreana Kcna, hanno concordato di continuare a discutere i "miglioramenti significativi" dei legami valutando il loro secondo vertice una "buona occasione" per radicare la fiducia e rafforzare le relazioni, promettendosi di incontrarsi ancora per "discussioni produttive".

Il dispaccio non menziona il mancato accordo, ma ribadisce l'impegno a "stretti contatti per la denuclearizzazione della penisola e lo sviluppo epocale delle relazioni Usa-Corea Nord in futuro".

Poca chiarezza su Yongbyon

La Corea del Nord ha chiesto di rimuovere tutte le sanzioni senza chiarire l'offerta relativa sullo smantellamento dell'impianto di Yongbyon: all'indomani del nulla di fatto negoziale al summit di Hanoi tra Donald Trump e Kim Jong-un, il segretario di Stato Mike Pompeo torna sul tema e "corregge" la versione data nella notte dall'omologo del Nord, Ri Yong-ho.

"Erano piuttosto espansivi su quanto erano disposti a fare a Yongbyon, ma non c'era ancora piena chiarezza su quanto erano pronti a offrire", ha detto Pompeo.

La Corea del Nord ha chiesto nel summit con gli Usa un allentamento parziale (quelle del 2016 e del 2017) e non totale delle sanzioni in cambio dello smantellamento della struttura nucleare di Yongbyon, come invece detto da Trump e Pompeo incontrando i media dopo la brusca fine del vertice.

La proposta, secondo Ri, era "realistica" e prevedeva poi "lo stop permanente a test nucleari e di missili a lungo raggio".

Pompeo, in una conferenza stampa durante la breve sosta nelle Filippine, ha ribattuto che gli Usa erano "ansiosi di tornare al tavolo per continuare quella conversazione", ripetendo che il Nord aveva "chiesto fondamentalmente di rimuovere del tutto le sanzioni".

Neuer Inhalt Horizontal Line