Il presidente Usa Donald Trump è arrivato ad Hanoi per il summit con il leader Kim Jong-un, giunto nella capitale vietnamita già stamane.

Anche per tycoon, così come per Kim, è stato srotolato il tappeto rosso sistemando i soldati del picchetto d'onore da entrambi i lati. Trump ha salutato i funzionari vietnamiti e Usa giunti ad accoglierlo prima di salire sull'automobile blindata presidenziale per il trasferimento al JW Marriott, hotel nella parte ovest di Hanoi.

Secondo quanto è stato indicato, Trump e il leader nordcoreano si vedranno almeno cinque volte nel summit di Hanoi del 27-28 febbraio. Rispetto al primo vertice di un solo giorno di giugno 2018 a Singapore, i due leader avranno più tempo per parlare del nodo nucleare e, soprattutto, per creare un rapporto personale.

Trump e Kim spesero circa 5 ore insieme nella città/Stato, includendo un breve faccia a faccia e un colloquio allargato.

Malgrado gli scarni dettagli sul programma, le prime battute del summit seguiranno una formula rodata, fatta da un faccia a faccia, da una cena e da un meeting allargato coi collaboratori più stretti.

Neuer Inhalt Horizontal Line