Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 13.39 12 giugno 2018 - 13:39

"Non potevamo fare di più". Con questa spiegazione il presidente Usa Donald Trump ha lasciato Singapore in anticipo rispetto al previsto, al termine dello storico incontro con il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un.

L'Air Force One è ripartito dalla Paya Lebar Air Base, nella zona centro-orientale dell'isola, avendo in programma due soste, a Guam e poi alle Hawaii, prima di ritornare a Washington, in base al programma comunicato dalla Casa Bianca.

