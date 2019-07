"Annunceremo a breve una sostanziale azione reciproca contro la stupidità di Emmanuel Macron (il presidente francese, ndr). L'ho sempre detto che i vini americani sono meglio dei francesi". È la minaccia lanciata a Parigi dal presidente americano Donald Trump.

La misura sarebbe in risposta alla digital tax sulle grandi aziende tecnologiche americane, approvata dalla Francia in via definita lo scorso 11 luglio. L'imposta francese dovrebbe applicarsi a una trentina di colossi del web, fra i quali Apple, Google, Amazon e Facebook. Gli Stati Uniti si sono detti contrari fin da subito all'iniziativa minacciando ritorsioni.

Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha definito la tassa nelle ultime ore un "grosso errore".

