Nel corso del 2018 Donald Trump ha detto ripetutamente in privato che voleva ritirarsi dalla Nato: lo hanno confidato alcuni alti dirigenti dell'amministrazione al "New York Times" (Nyt).

Un'intenzione che ora, scrive il giornale, aumenta le preoccupazioni tra i dirigenti della sicurezza nazionale sullo sfondo delle rivelazioni sugli sforzi del presidente per tenere nascosti i dettagli degli incontri con Vladimir Putin anche ai suoi più stretti collaboratori.

Nei giorni vicini al tumultuoso vertice Nato della scorsa estate, il tycoon - scrive il Nyt - disse ai suoi dirigenti della sicurezza nazionale che non vedeva il motivo dell'alleanza militare, da lui vista come un salasso per gli Stati Uniti.

Dirigenti ed ex dirigenti che sostengono la Nato, prosegue il giornale, temono che ora Trump potrebbe tornare alla sua minaccia se gli alleati continueranno a non adeguare le spese militari agli impegni presi.

Un dirigente della Casa Bianca contattato dal Nyt si è limitato a ricordare che lo scorso luglio il presidente ribadì l'impegno americano "molto forte" verso la Nato e affermò che l'Alleanza è "molto importante".

