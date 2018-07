Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 7.21 10 luglio 2018 - 07:21

Donald Trump sceglie il giudice Brett Kavanaugh alla Corte suprema per sostituire Anthony Kennedy. Una nomina che apre la strada a una storica battaglia per la sua conferma in Senato, dove i repubblicani hanno una maggioranza risicata.

E le avvisaglie sono subito chiare: non passano neanche pochi minuti dall'annuncio del presidente americano che i democratici, guidati da Chuck Schumer, dichiarano guerra. Con Kavanaugh sono ''a rischio l'Obamacare e i diritti all'aborto'', lancia l'allarme il leader dei democratici in Senato. Soddisfatti invece i repubblicani: l'establishment del partito, che su Kavanaugh puntava, parla di scelta superba. Scende in campo anche l'ex presidente George W. Bush, che lo ha nominato giudice federale della Corte d'appello: e' un giurista ''brillante''. Plaude alla scelta di Trump anche la potente lobby delle armi americana, la Nationl Rifle Association, che vede nel giudice un sostenitore del diritto alle armi e difensore del Secondo emendamento.

''Nel mantenere l'eredità del presidente Reagan, non chiedo a chi viene nominato le sue opinioni personali. Quello che conta non sono i punti di vista politici dei giudici ma la loro capacità di metterli da parte per fare quello che la legge e la Costituzione richiedono. Sono lieto di poter dire che, senza dubbio, ho trovato questa persona in Brett Kavanaugh'', afferma Trump nella East Room della Casa Bianca rompendo gli indugi e l'attesa per la sua decisione, annunciata in prima serata come lo show The Apprentice di cui il presidente era protagonista.

Neuer Inhalt Horizontal Line