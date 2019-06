Due giorni dopo aver sfiorato il conflitto con l'Iran, Donald Trump ora apre: "Facciamo un nuovo accordo", è l'appello che rivolge ai vertici della Repubblica islamica parlando con i giornalisti sul prato della Casa Bianca prima di involarsi per Camp David.

E per dare enfasi all'invito rivolto a Teheran il presidente americano ricorre addirittura al suo slogan più amato: "Let's make Iran great again" (Rendiamo di nuovo grande l'Iran). Perché se gli ayatollah rinunceranno alle loro ambizioni nucleari - sono i paletti posti da Trump - l'Iran può tornare a essere una nazione prospera e grande". "L'Iran non avrà mai la bomba atomica, e quando saranno d'accordo su questo - assicura il tycoon - io diventerò il loro migliore amico".

La tensione sembra dunque scemare, anche se il presidente americano ribadisce - senza però entrare nel dettaglio - che lunedì scatteranno nuove "rilevanti" sanzioni contro Teheran, per accentuare il suo isolamento internazionale e indebolire ulteriormente un'economia già a pezzi. E nonostante la clamorosa retromarcia sui raid aerei pronti a scattare come rappresaglia per il drone Usa abbattuto, il tycoon sottolinea come "l'opzione militare resti sul tavolo". Nessuno quindi si illuda che l'amministrazione statunitense si ritirerà da quella che finora è stata la linea dura della Casa Bianca targata Trump.

Da Teheran intanto c'è chi continua a ricorrere a un linguaggio bellicoso: "Ogni errore commesso dai nemici dell'Iran, in particolare dagli Usa e dai loro alleati regionali, sarebbe come sparare su una polveriera che brucerà gli Stati Uniti e i loro interessi", il messaggio di un portavoce dell'esercito. E un monito a Washington arriva anche dal ministero degli Esteri iraniano: "Risponderemo a ogni minaccia o aggressione americana".

