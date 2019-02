Joshua Trump e la first lady Melania prima del discorso sullo stato dell'unione del presidente Donald Trump

È diventata virale la foto del ragazzino invitato da Melania Trump al discorso sullo stato dell'Unione perché bullizzato a causa del suo cognome 'Trump' sorpreso a dormire durante l'intervento del presidente davanti al Congresso.

Joshua Trump era sul palco appunto con la First Lady e una ragazzina sopravvissuta al cancro ma non ha saputo resistere alla stanchezza dovuta anche alla tarda ora e si è lasciato andare in un candido sonno.

Immediatamente l'ironia si è scatenata sui social media. "Joshua Trump rappresenta davvero l'America" - ha scritto qualcuno su Twitter. I problemi di Joshua a causa del suo cognome erano iniziati subito dopo la candidatura del tycoon alla presidenza. A scuola i compagni gli davano dell'idiota, del cretino, gli dicevano parolacce al punto che i suoi genitori furono costretti a provvedere alla sua istruzione da casa.

