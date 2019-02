Donald Trump potrebbe decidere di dichiarare l'emergenza nazionale se l'accordo per evitare un nuovo shutdown il 15 febbraio non includerà i soldi per il muro col Messico. Lo riferiscono i media Usa, scrivendo che la Casa Bianca sta preparando il suo 'piano B'.

A rendere più controversa l'eventuale dichiarazione, sottolineano alcuni giornali, è il fatto che i capi dell'intelligence nella loro recente audizione al senato non hanno mai indicato il confine col Messico tra le minacce per gli Stati Uniti.

