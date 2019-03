L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump presenterà oggi una proposta di bilancio per il 2020 che comprende tagli per 2700 miliardi di dollari (2703 miliardi di franchi) e che promette di riequilibrare i conti in 15 anni.

La scure si abbatterà in particolare su educazione, sanità e protezione dell'ambiente ma non sulla difesa. Previsti anche 8,6 miliardi per il muro al confine col Messico.

Una progetto che, in vista delle presidenziali del prossimo anno, fa presagire un duro scontro coi democratici, tornati a controllare la Camera. I leader del Partito democratico hanno già bocciato la proposta garantendo che alla Camera non passerà.

