Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 15.33 16 luglio 2018 - 15:33

L'incontro tra i presidenti americano e russo Donald Trump e Vladimir Putin - un faccia a faccia da soli - sta andando avanti da due ore. La durata prevista era di 90 minuti. Nella stanza con i due leader ci sono solo i traduttori.

Secondo un anonimo funzionario Usa citato dalla Cnn, Trump ha insistito che il suo faccia a faccia con Putin avvenisse all'inizio del vertice di Helsinki per evitare fughe di notizie da incontri allargati (che avranno luogo una volta finito il faccia a faccia), ma anche per creare un rapporto personale con il presidente russo.

"Trump in passato si è molto arrabbiato per la fuga di notizie dai suoi incontri con leader stranieri, ed ha detto ai suoi collaboratori che non voleva che questo accadesse con Putin", ha detto l'emittente, aggiungendo che il presidente americano non ha voluto essere interrotto nel colloquio da alcuni dei suoi consiglieri, che hanno una linea più dura sui rapporti da tenere con la Russia. Un altro motivo, secondo la fonte, è che Trump ha voluto farsi una sua opinione sul leader del Cremlino, e sviluppare un rapporto personale con lui.

