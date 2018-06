Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 8.39 02 giugno 2018 - 08:39

"Il summit con Kim si farà, saraà un lungo processo ma alla fine sarà coronato dal successo".

Donald Trump ha confermato il vertice del 12 giugno a Singapore col leader nordcoreano dopo aver ricevuto nello studio Ovale il suo braccio destro, il vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, il generale Kim Yong Chol.

Il vicepresidente coreano ha consegnato personalmente a Trump una lettera in cui Kim Jong Un - secondo indiscrezioni dei media Usa - esprime interesse per lo storico faccia a faccia, senza avanzare minacce ne' concessioni. Una missiva in risposta a quella del 24 maggio con cui il tycoon aveva cancellato il vertice lasciando pero' aperta la porta.

Trump ha confermato la volontà di Pyongyang di denuclearizzare e ha precisato che durante i colloqui resteranno congelate le "centinaia di nuove sanzioni" che erano già pronte. La trasformazione della Corea del nord, ha aggiunto, può avvenire sotto la leadership di Kim ma gli aiuti finanziari non saranno tanto americani quanto dei Paesi vicini, come Corea del sud, Giappone e Cina.

Nello studio Ovale "non si è parlato di diritti umani" ma è stato affrontato il tema della fine della guerra tra le due Coree. Sotto sanzioni Usa per cyber attacchi contro società americane, il braccio destro di Kim, il più alto in grado alla Casa Bianca a 18 anni dal faccia a faccia tra il gen. Jo Myong Rok e il presidente Bill Clinton, è rimasto nello studio Ovale per quasi due ore per un incontro definito già "storico", suggellato da strette di mano, sorrisi e foto ufficiali nel giardino della Casa Bianca.

Neuer Inhalt Horizontal Line