Trump riceve due rifiuti per sostituire Mattis

Donald Trump fatica a trovare un nuovo capo del Pentagono dopo le dimissioni di Jim Mattis, in risposta alla decisione del presidente di ritirare le truppe dalla Siria.

Il tycoon, secondo Politico, ha già ricevuto due 'no': da Jon Kyl, ex senatore repubblicano dell'Arizona a lungo esperto di sicurezza nazionale, e dal generale in pensione Jack Keane, che aveva già rifiutato lo stesso incarico durante il periodo di transizione.

Rifiuti imbarazzanti, perché il ministro della difesa è storicamente una delle figure più potenti e prestigiose dell'amministrazione. Ma le dimissioni di Mattis sono suonate come un campanello d'allarme per tutti sulla difficoltà di far sentire la propria voce con il presidente.

Venerdì scorso Trump invece aveva già definito una fake news l'ipotesi che stava considerando come capo del Pentagono l'ex senatore dem Jim Webb. Il ministero è affidato ad interim al vice di Mattis, l'ex dirigente della Boeing Patrick Shanahan.

