Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 15.42 12 luglio 2018 - 15:42

Il presidente americano Donald Trump è sbarcato a Londra proveniente da Bruxelles per una 'visita di lavoro' di due giorni nel Regno Unito.

Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è stato ricevuto dal ministro del Commercio Internazionale, Liam Fox, uno dei più convinti sostenitori della Brexit nel governo Tory di Theresa May.

È ora diretto verso la residenza dell'ambasciatore Usa, Woody Johnson, a Regent Park, nel cuore di Londra. Nell'agenda ufficiale di oggi è prevista solo una cena, offerta in suo onore dalla premier May nella dimora in cui nacque Winston Churchill, nell'Oxfordshire, alla presenza di circa 150 fra businessmen e figure dell'establishment britannico.

