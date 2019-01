Il presidente americano Donald Trump ha scritto alla speaker della Camera Nancy Pelosi confermando di voler tenere il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione il 29 gennaio alla Camera. Lei però non ci sta.

Trump ha affermato che non ci sono motivi di sicurezza per rinviarlo, come suggerito dalla Pelosi in una precedente missiva a causa dello shutdown.

"Non vedo l'ora di vederla la sera del 29 gennaio alla Camera. Sarebbe molto triste per il Paese se lo State of the Union non fosse tenuto puntualmente, da programma e, molto importante, nello (stesso) luogo!", scrive nella lettera.

"Prima ancora di chiedere, ero stato contatto dal dipartimento della sicurezza nazionale e dal Secret Service che mi avevano spiegato che non ci sarebbe stato assolutamente alcun problema di sicurezza per l'evento. Lo hanno confermato pubblicamente", riferisce il presidente.

"Quindi onorerò il suo invito, e adempierò al mio dovere costituzionale, a fornire importanti informazioni al popolo e al Congresso degli Stati Uniti sullo stato dell'Unione", aggiunge, riferendosi alla prima lettera di invito della Pelosi.

La speaker ha dal canto suo replicato annunciando che non autorizzerà il discorso fino a che lo shutdown non sarà finito. Pelosi intende quindi bloccare la risoluzione con cui Trump ha chiesto di intervenire in aula nonostante le preoccupazioni per la sicurezza.

