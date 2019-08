Trump shock sui migranti. Il presidente americano vuole una nuova stretta destinata a causare non poche polemiche: le famiglie con bambini che attraversano illegalmente il confine fra Stati Uniti e Messico potranno essere detenute indefinitamente.

Nell'ambito della lotta all'immigrazione clandestina, la Casa Bianca sta anche valutando "seriamente" di mettere fine allo Ius soli che è, dice il tycoon, "francamente ridicolo". Non è la prima volta che il presidente paventa l'ipotesi di mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita. Lo aveva già fatto nel 2018, quando disse che era sua intenzione abolirlo con un decreto esecutivo scatenando l'ira dei giuristi visto che lo Ius soli è previsto nella Costituzione. Il 14esimo emendamento, approvato dopo la Guerra di Secessione per assicurare a tutti gli afroamericani i pieni diritti, prevede infatti la cittadinanza per tutti coloro che nascono negli Stati Uniti o vengono naturalizzati.

La proposta dell'amministrazione per una detenzione illimitata punta invece ad abolire l'attuale limite di 20 giorni per i minori. Un tetto considerato dal presidente americano non solo inadeguato ma anzi un incentivo in quanto negli anni ha favorito l'aumento del numero delle famiglie di immigrati, motivate a entrare con bambini nella consapevolezza di un rilascio a breve.

Per entrare in vigore la norma dovrà essere approvata da un giudice federale, ma i tempi potrebbero essere molto più lunghi rispetto a quelli sperati dal tycoon visto che è probabile un'ondata di azioni legali da parte dei gruppi che sostengono i diritti degli immigrati.

A spingere la stretta sulla detenzione è la convinzione che la maggior parte delle famiglie rilasciate dopo i 20 giorni non si presentano poi nelle varie udienze in tribunale. Una tesi, quella della Casa Bianca, che non rispecchia però i dati reali: sei famiglie su sette rilasciate si presentano alla corte quando convocate.

Neuer Inhalt Horizontal Line