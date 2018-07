Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2018 21.33 15 luglio 2018 - 21:33

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si congratula con la Francia per la vittoria nei mondiali di Calcio, e con Vladimir Putin e la Russia per aver organizzato "uno dei mondiali migliori di sempre".

Lo ha scritto su Twitter: "Congratulazioni alla Francia, che ha giocato un calcio straordinario, per la vittoria della Coppa del Mondo 2018. In più, congratulazioni al presidente Putin e alla Russia per aver messo insieme un campionato mondiale veramente eccellente, uno dei migliori di sempre!".

