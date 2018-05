Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2018 20.31 26 maggio 2018 - 20:31

Il summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un, cancellato a sorpresa giovedì da Donald Trump "per rabbia tremenda e aperta ostilità" della controparte, è ritornato in pista.

È tornata un'opzione praticabile addirittura seguendo il vecchio programma: il 12 giugno a Singapore.

In poco più 24 ore un nuovo colpo di scena s'è materializzato nel villaggio di confine di Panmunjom con il secondo vertice tra Kim e il presidente Moon Jae-in, non nella House of Peace al Sud come il 27 aprile, ma al Tongil-gak (o Palazzo dell'Unificazione) nella Join security area (Jas) sotto il controllo di Pyongyang.

Un deciso segnale sull'ennesimo rimescolamento degli scenari l'ha data in piena notte Trump su Twitter: "Stiamo tenendo colloqui molto produttivi con la Corea del Nord sul ripristino del summit che, se ci sarà, probabilmente rimarrà a Singapore nella stessa data, 12 giugno, e, se necessario, verrà esteso oltre quella data", ha scritto il tycoon dando l'aggiornamento del frenetico lavorio diplomatico in corso.

A distanza di poche ore, dopo il faccia a faccia di Moon e Kim, la Casa Bianca ha inoltre fatto sapere che al momento resta fissato il sopralluogo a Singapore di una sua squadra nel caso in cui il summit Trump e Kim "dovesse tenersi", ha chiarito la portavoce Sarah Sanders.

