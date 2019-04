Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter che la ministra dell'Interno Kirstjen Nielsen lascerà il suo incarico e sarà sostituita ad interim da Kevin McAleenan, attuale commissario per la protezione delle dogane e del confine.

"Il segretario della Homeland Security Kirstjen Nielsen lascerà la sua posizione e vorrei ringraziarla per il suo servizio", ha cinguettato. "Ho il piacere di annunciare che Kevin McAleenan, l'attuale commissario per la difesa delle dogane e del confine diventerà segretario del dipartimento per la sicurezza nazionale. Ho fiducia che Kevin farà un grande lavoro", ha aggiunto.

McAleenan, 47 anni, avvocato, è figlio di immigrati: madre finlandese e padre legato all'immigrazione irlandese.

Ha servito come commissario per la protezione delle dogane e del confine (Cbp) dal 2017. Nei tre anni precedenti ne era stato il numero due. Prima ancora era stato direttore dello stesso organismo all'aeroporto internazionale di Los Angeles. Dopo l'11 settembre ha aiutato l'Fbi a sviluppare una strategia antiterrorismo per la sicurezza dei confini, ricevendo per questo nel 2015 alcune onorificenze.

