Donald Trump ha confermato come la Casa Bianca stia studiando il taglio di alcune tasse, come quelle sui capital gain e la "payroll tax" che grava sulle buste paga di milioni di americani, per rilanciare i consumi e contrastare un eventuale rallentamento dell'economia

Il presidente americano ha comunque sostenuto che gli Usa sono "molto lontani" da una nuova recessione.

