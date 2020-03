Donald Trump ottiene una vittoria sull'immigrazione alla Corte Suprema, che ha autorizzato l'amministrazione Usa a proseguire la politica di inviare in Messico, in attesa dell'esame del dossier, tutti i richiedenti asilo che arrivano dalla frontiera meridionale.

Una politica denominata "Remain in Mexico" e in vigore dal gennaio 2019. Finora sono oltre 60 mila i migranti rimandati in Messico in attesa che le autorità americane valutino le loro richieste di asilo, con tempi che a volte possono durare anni.

