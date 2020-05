Donald Trump è tornato alla carica con Mike Pompeo chiedendogli di candidarsi al Senato in Kansas, per salvare un seggio che i repubblicani temono che a novembre possa andare ai democratici, ma il segretario di Stato non ha accolto la richiesta del presidente.

Vuole rimanere alla guida della diplomazia Usa.

Secondo fonti informate di cui dà notizia il Washington Post, Trump ha incoraggiato Pompeo, che già a gennaio aveva rifiutato l'idea di un suo ritorno a Capitol Hill, a riconsiderare la candidatura in un faccia a faccia avvenuto due settimane fa alla Casa Bianca.

Durante il colloquio il presidente ha detto al suo segretario di Stato di essere convinto che se Pompeo si candidasse nello stato che per sei anni ha rappresentato alla Camera - prima di essere chiamato da Trump prima alla guida della Cia e poi del dipartimento di Stato - i repubblicani potranno sicuramente conservate il seggio al Senato. Affermazioni che mostrano il timore crescente da parte dei repubblicani di poter perdere un seggio un tempo considerato sicuro.

E, più in generale, di poter perdere la maggioranza del Senato. Trump riceve regolari aggiornamenti dal leader della maggioranza Mitch McConnell sui sondaggi riservati per i duelli più difficili ed altri consiglieri politici che starebbero, secondo le fonti citate dal Washington Post, descrivendo uno scenario pieno di rischi ed incognite, collegate principalmente alla pandemia di Covid 19, le devastanti conseguenze economiche e le critiche alla risposta dell'amministrazione Trump.

"È uno scenario molto competitivo", ha ammesso parlando con i giornalisti nei giorni scorsi McConnell, che è uno dei senatori repubblicani che a novembre dovrà difendere il suo seggio. Ogni due anni viene rinnovato un terzo del senatori, che hanno un mandato di sei anni, e quest'anno 23 dei 35 seggi in palio sono dei repubblicani che al momento hanno una maggioranza di 53 a 47.

Ai democratici basterebbe strappare 4 seggi in bilico dei repubblicani per conquistare la maggioranza anche al Senato. Per questo McConnell avrebbe rilanciato il suo pressing su Pompeo, chiedendo appunto l'aiuto di Trump, dal momento che il prossimo primo giugno è la scadenza per la presentazione della candidature alle primarie in Kansas.

All'inizio neanche Trump era molto entusiasta all'idea di dover rinunciare a quello che considera il più leale ed efficace membro della sua amministrazione, che sta conducendo una politica estera muscolare nei confronti dell'Iran ed ora della Cina, con lo scontro per il Covid 19. Ma ora si sarebbe fatto convincere della necessità di mettere in corsa Pompeo per il seggio lasciato libero in Kansas da Pat Roberts che ha deciso di non ricandidarsi.

Al momento il principale candidato repubblicano è Kris Kobach, che nel 2018 è stato sconfitto dalla democratica Laura Kelly nella corsa per governatore. Ma molti repubblicani temono che il candidato, che ha un programma trumpiano anti-immigrazione e fortemente a destra, possa spaventare il voto dei moderati.

"Se Kobach è il candidato, i democratici dicono che avranno una chance - spiega Russel Arben Fox, politologo di un'università del Kansas - così alcuni repubblicani che pensano anche così hanno contattato il presidente chiedendogli di incoraggiare Pompeo a tornare a casa e candidarsi perché lui batterebbe un democratico molto più facilmente di quanto potrebbe fare Kobach".

