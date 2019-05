L'amministrazione Trump si appresta ad aggirare il Congresso americano per sbloccare l'esportazione di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi.

Lo riporta il New York Times, secondo cui il segretario di Stato, Mike Pompeo, e altri funzionari governativi hanno invocato una clausola d'emergenza per permettere al presidente Donald Trump di ostacolare il veto del Congresso alla vendita di circa 7 miliardi di dollari tra munizioni e aerei da guerra.

La mossa rischia di accentuare l'escalation nei rapporti con l'Iran, che considera Riad il suo principale nemico nell'area del Golfo. Non solo, una decisione tale andrebbe incontro a una forte opposizione bipartisan in Congresso dove in tanti hanno criticato l'ambigua risposta di Trump all'assassinio del dissidente saudita Jamal Khashohggi, giornalista del Washington Post. Senza contare le accuse all'Arabia Saudita della carneficina in Yemen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !