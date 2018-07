Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 11.19 09 luglio 2018 - 11:19

Non sono importanti i passaporti di un giocatore della nazionale, quello che conta è che dia il massimo per la squadra, cosa che non è avvenuta nella partita contro la Svezia: lo sostiene Kubilay Türkyilmaz, ex bomber della "nati" e doppio cittadino svizzero-turco.

Le idee del segretario generale dell'Associazione svizzera di football (ASF) Alex Miescher, che ha ventilato la possibilità di vietare di vestire la maglia della Svizzera a chi possiede un doppio passaporto, "sono quanto di più insensato pubblicato negli ultimi tempi sul tema", afferma l'ex centravanti in un commento pubblicato oggi dal Blick.

Secondo Türkyilmaz su questo dossier l'ASF "non ha capito nulla": anzi, è lecito sospettare che l'organizzazione abbia avviato un dibattito per nascondere i propri errori. Dopo quanto avvenuto nella partita contro la Serbia una federazione forte avrebbe sospeso Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner - che con le mani hanno fatto il gesto dell'aquila bicefala, simbolo dell'Albania - per l'incontro contro il Costa Rica. "E posso garantire che dopo la sospensione questi signori avrebbero dato tutto negli ottavi di finale, tutto, perché punti nell'orgoglio".

Neuer Inhalt Horizontal Line