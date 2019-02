Cresce il numero di persone che si ammalano di tumore nel mondo: sono state 18 milioni lo scorso anno e si stima diventeranno oltre 26 milioni entro il 2030.

Ma il rischio di una diagnosi può ridursi del 30% grazie ad alimentazione e stili di vita sani, 6 milioni di malati in meno l'anno.

A ricordare al mondo quanto ognuno di noi può fare è la Giornata Mondiale Contro il Cancro (World Cancer Day) che si celebra il 4 febbraio all'insegna dello slogan "I am, I Will", "Io sono, io sarò".

Per sensibilizzare al ruolo di ognuno in questa battaglia, in occasione del World Cancer Day, sono centinaia le iniziative previste in tutte il mondo.

Nei confronti di alcune neoplasie ci si può vaccinare. E' il caso del tumore al fegato, in molti casi prevenibile con il vaccino contro l'epatite B. Ed è anche il caso di una serie di tumori causati da Papilloma Virus (Hpv), come quello al collo dell'utero di cui si registrano in Europa circa 69.000 nuovi casi l'anno e 30.000 morti.

"Buona parte dei Paesi europei", ricorda l'Oms, "ha introdotto il vaccino per ragazze e alcuni anche per i ragazzi". L'obiettivo è però "innalzare i tassi di copertura, per raggiungere quelli di paesi come il Portogallo, uno dei primi a introdurlo, e che vanta il 90% della popolazione target vaccinata".

Senza dimenticare il ruolo degli screening, disponibili per alcuni tumori, come quello alla mammella, uno dei più diffusi: una diagnosi precoce fa la differenza.

