È morto il presidente tunisino Beji Caid Essebsi. Aveva 92 anni. La notizia è stata data dall'ufficio della presidenza della Repubblica tunisina con un breve comunicato.

Essebsi era in ospedale - aveva detto il figlio Hafedh - per le conseguenze di una intossicazione alimentare che lo aveva portato al ricovero per due volte a giugno.

Essebsi non ha superato la notte in terapia intensiva. La presidenza tunisina ha precisato sulla sua pagina Facebook che la morte del capo dello Stato è avvenuta alle 10.25 di questa mattina all'ospedale militare di Tunisi.

La data dei funerali verrà comunicata in seguito, aggiunge la presidenza. Era il terzo ricovero per Essebsi, per cause ancora non chiarite. Essebsi, presidente dal 31 dicembre 2014, muore nel 62esimo anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina.

