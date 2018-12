Tunisia: altri 7 arresti in disordini a periferia capitale

Anche ieri sera gli agenti hanno fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere i giovani intenti a lanciare pietre e bruciare pneumatici per strada.

È di sette arresti il bilancio della seconda serata di scontri di tra giovani manifestanti e forze dell'ordine tunisine, nel popolare quartiere periferico della capitale Cité Etthadamen.

Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale, Houcem Eddine Jebabli, precisando che tra gli arrestati uno, sorpreso in possesso di una spada, è risultato essere destinatario di dieci ordini di cattura. Anche ieri sera gli agenti hanno dovuto fare uso di gas lacrimogeni per disperdere i giovani intenti a lanciare pietre e bruciare pneumatici per strada. La situazione è tornata alla normalità prima della mezzanotte, ha detto ancora Jebabli.

Proteste notturne si sono registrate in alcune città della Tunisia da lunedì scorso, giorno della morte del reporter Abdelrazzak Zorgui, che si è dato fuoco a Kasserine per protestare contro la sua situazione sociale e la marginalizzazione della regione.

