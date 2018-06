Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 giugno 2018 - 19:24

Sono 75 le vittime confermate del naufragio al largo delle coste tunisine di Kerkennah, secondo quanto annunciato oggi dal portavoce del Tribunale di Sfax, competente per territorio.

Intanto proseguono le ricerche nella zona intorno al punto dell'affondamento dell'imbarcazione.

Il premier del governo di unità nazionale tunisino, Youssed Chahed, ha destituito ieri dalle proprie funzioni il ministro dell'Interno, Lofti Brahem, sostituendolo ad interim con il ministro della Giustizia, Ghazi Jeribi, senza fornire ulteriori dettagli. Ieri sera un gruppo di cittadini ha protestato davanti alla sede del ministero dell'Interno contro questa decisione sostenendo invece il buon operato di Brahem.

Sempre nella giornata di ieri una decina di alti responsabili di Guardia nazionale e Guardia costiera di Sfax e Kerkennah erano stati sospesi dal servizio per negligenza mentre la procura di Sfax ha aperto un'indagine per chiarire l'esistenza di eventuali complicità tra agenti della sicurezza e reti di trafficanti di esseri umani in relazione al recente naufragio.

