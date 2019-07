Domani in Tunisia si terrà un grande funerale di Stato in memoria del presidente Beji Caid Essebsi.

Il primo ministro tunisino Youssef Chahed ha annunciato che in memoria del presidente Beji Caid Essebsi domani si terrà un "grande funerale di Stato". Intanto continuano ad arrivare messaggi di condoglianze da parte di pressoché tutti i leader mondiali.

Libia, Algeria e Mauritania hanno annunciato tre giorni di lutto nazionale.

Il funerale di Stato, ha spiegato Chahed, partirà alle 11:00 dal Palazzo di Cartagine per raggiungere il cimitero di Djellaz di Tunisi. L'evento verrà trasmesso in diretta tv sul primo canale nazionale.

Chahed ha affermato che vari capi di Stato parteciperanno alle esequie, a causa dell'alto profilo e della stima goduta dal presidente Essebsi in molti Paesi, in particolare in Europa e nel mondo arabo.

"La Tunisia ha dato al mondo intero un'immagine positiva e un modello esemplare di alternanza pacifica al potere", ha detto il primo ministro tunisino, chiedendo al popolo di dimostrare solidarietà e unione per superare le differenze in questa difficile circostanza.

