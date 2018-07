Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 7.27 16 luglio 2018 - 07:27

"Il premier deve dimettersi oppure il suo governo deve presentarsi al voto di fiducia davanti al parlamento".

E' quanto ha detto il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, in un'intervista sul canale privato Nessma Tv, nella quale ha parlato del particolare momento storico che sta vivendo il Paese nordafricano.

L'attacco terroristico di una settimana fa al confine con l'Algeria, il tragico naufragio delle isole Kerkennah, la crisi politica del governo di unità nazionale e la caduta del potere di acquisto per i cittadini. Secondo il presidente tunisino, il governo del premier Youssef Chahed ha perso il sostegno politico della maggioranza dei suoi aderenti e solo il partito islamico Ennhadha è ancora dalla sua parte. "Questa situazione non può durare, andrà sempre peggio", ha affermato Essebsi.

A proposito della crisi interna vissuta dal partito laico Nidaa Tounes, di cui lo stesso presidente è fondatore, Essebsi ha detto che ci sono alcuni che vogliono distruggere il partito, ma in quanto presidente di tutti i tunisini non può farne il nome né scendere nei particolari. A proposito delle voci sulla sua possibile candidatura per le presidenziali del 2019 Essebsi, ha rifiutato di esprimersi sottolineando di non volere anticipare le cose né soddisfare le curiosità di altri. "Se vorrò candidarmi per le presidenziali, lo farò" ha specificato.

