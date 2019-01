Riprendono oggi le trattative tra governo l'Unione generale dei lavoratori tunisini sulle richieste di aumenti salariali per i circa 700.000 dipendenti statali, dopo lo sciopero generale del 17 gennaio scorso e l'annuncio di altri due giorni di sciopero.

Lo ha detto il ministro tunisino per gli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, precisando che sarebbe stato trovato tra le due parti un accordo di massima su alcuni punti fondamentali e che l'esecutivo presenterà comunque delle nuove proposte al sindacato.

Il governo è al lavoro per scongiurare uno sciopero generale che danneggerebbe ulteriormente l'economia del Paese, già in difficoltà per motivi congiunturali e di bilancio, e proprio per questo Trabelsi ha anche dichiarato che rispondere a tutte le rivendicazioni dell'Ugtt comporta enormi sacrifici da una parte e dall'altra. "Le consultazioni tra governo e sindacato per cercare di arrivare ad un'intesa proseguono in tutti i modi possibili, attraverso canali ufficiali e non ufficiali", ha detto ancora il ministro.

