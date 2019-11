Il presidente tunisino Kais Saied ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo all'ex segretario di Stato all'Agricoltura, Habib Jomli, specialista in sviluppo agricolo e gestione societaria.

Jomli avrà un mese di tempo, termine rinnovabile una sola volta, per formare la squadra di governo e presentarsi in parlamento per la fiducia. Jomli è stato scelto dal consiglio di direzione del partito di maggioranza relativa Ennhadha tra una rosa ristretta di nomi.

Il suo compito da premier incaricato non sarà facile, vista la frammentarietà del parlamento, anche se la recente elezione del presidente dell'Assemblea, con un'inedita alleanza Ennhadha-Qalb Tounes, potrebbe lasciare spazio a ulteriori margini di trattativa.

