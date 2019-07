Nabil Baffoun, il presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni in Tunisia (Isie), che sovrintende all'intero processo elettorale, ha annunciato ufficialmente che le elezioni presidenziali anticipate si terranno il 15 settembre prossimo.

Dal 2 al 9 agosto i candidati potranno depositare le loro candidature e l'Isie pubblicherà l'elenco finale dei candidati ammessi entro il 31 agosto 2019.

La campagna elettorale presidenziale inizierà il 2 settembre e durerà fino alla mezzanotte del 13 settembre, con l'imposizione del silenzio elettorale per sabato 14 settembre a mezzanotte fino alla chiusura dell'ultimo seggio elettorale. La campagna elettorale all'estero inizierà sabato 31 agosto e terminerà mercoledì 11 settembre a mezzanotte con il voto dei tunisini all'estero venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre.

All'estero il periodo di silenzio elettorale partirà da giovedì 12 settembre, fino alla chiusura dell'ultimo seggio elettorale. I risultati preliminari delle elezioni presidenziali saranno annunciati martedì 17 settembre 2019. I risultati finali saranno resi noti dopo la scadenza dei ricorsi, lunedì 21 ottobre 2019.

Il presidente dell'Isie ha chiarito che nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti nel primo turno, un secondo turno si terrà entro due settimane dall'annuncio dei risultati finali del primo turno. La data del secondo turno delle elezioni presidenziali sarà stabilita immediatamente dopo l'annuncio dei risultati finali delle prime elezioni.

Rimane invariata la data del 6 ottobre 2019 per le elezioni legislative per i residenti in Tunisia e del 4 al 6 ottobre per i tunisini all'estero. La morte del presidente tunisino Beji Caid Essebsi, avvenuta il 25 luglio scorso, ha imposto all'Isie di modificare il calendario elettorale per le presidenziali secondo i termini elencati nella Costituzione.

