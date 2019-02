Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi ha ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine il re di Giordania, Abdullah II, accompagnato da sua moglie Rania, in visita ufficiale in Tunisia.

L'incontro, coinciso con il 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi arabi, è stato l'occasione per discutere delle modalità di rafforzamento della collaborazione reciproca in vari settori. In particolare, si legge in un comunicato della presidenza tunisina, le due parti si sono ripromesse di mettere in atto gli accordi conclusi dalla Commissione mista Tunisia-Giordania del 2017, sottolineando l'importanza dell'inclusione del settore privato nel consolidamento degli scambi commerciali e per aumentare il volume degli investimenti.

Le discussioni hanno anche affrontato il tema della lotta al terrorismo, e dei preparativi del prossimo vertice della Lega Araba in programma a Tunisi il prossimo 31 marzo.

Le due parti si sono scambiate opinioni su una serie di questioni che dovranno essere affrontate dal summit e delle principali sfide che la regione araba si trova ad affrontare, in particolare la questione palestinese.

Il comunicato sottolinea l'importanza del successo di questo vertice, per la Tunisia, ma soprattutto per dare il via ad una nuova fase di azione comune per i paesi arabi caratterizzata dalla solidarietà, la riconciliazione e l'azione congiunta araba, che sia in grado di trovare soluzioni pratiche ai problemi dell'area.

Neuer Inhalt Horizontal Line