Un'immagine mostra dei fiori depositati in spiaggia per commemorare la strage al resort di lusso a Sousse del 26 giugno 2015 (foto d'archivio).

Il tribunale di Tunisi ha rinviato al 5 febbraio 2019 il processo per la strage al resort di lusso a Sousse del 26 giugno 2015.

Lo ha reso noto il portavoce del Tribunale, Sofien Selliti, precisando che gli imputati in questo processo sono 27, dei quali 18 in stato di detenzione e 9 in libertà. Tra essi anche sei agenti della polizia tunisina a giudizio per comportamento negligente.

Rinvio al primo febbraio 2019 anche per l'udienza per la strage al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, nel quale persero la vita 24 persone. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Tunisi, Sofiene Selliti all'agenzia tunisina Tap.

Il 25 gennaio scorso l'ultima udienza nella quale i magistrati hanno ascoltato prime deposizioni degli imputati. In tutto gli imputati alla sbarra sono 25 (tra cui due donne), accusati a vario titolo di concorso nella strage, dei quali 22 in stato di detenzione e 3 in libertà. Una trentina quelli in contumacia.

