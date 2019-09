Tutto pronto per le elezioni presidenziali di domani in Tunisia. Si voterà dalle 8:00 alle 18:00 (le 19:00 ora svizzera) in 13'450 seggi ripartiti su 4567 uffici nel Paese e 384 all'estero.

A scegliere i 24 candidati (due si sono ritirati), sono chiamati circa 7,88 milioni di elettori. Verrà eletto il candidato che supererà il 50% più una delle preferenze e nel caso in cui ciò non avvenga è previsto un secondo turno con i due migliori classificati, che verrà fissato al più tardi il 13 ottobre.

Sono oltre 52mila gli agenti di polizia che verranno schierati dal ministero dell'interno per garantire la sicurezza durante il voto. Migliaia anche gli osservatori elettorali, nazionali e internazionali, tra cui quelli dell'Ue (oltre 5000 in tutto). Centinaia i giornalisti stranieri accreditati.

Neuer Inhalt Horizontal Line