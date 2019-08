Il presidente ad interim della Tunisia, Mohamed Ennaceur, ha prorogato di 3 mesi lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, a partire dal 3 settembre fino al 31 dicembre. Il provvedimento è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale tunisina il 30 agosto.

Lo stato di emergenza era stato proclamato in tutto il Paese dal defunto presidente Beji Caid Essebsi in seguito all'attentato terroristico al bus delle guardie presidenziali, nel centro della capitale nordafricana il 24 novembre 2015, e successivamente sempre prorogato. In Tunisia sono in programma il 15 settembre prossimo le elezioni presidenziali e il 6 ottobre le legislative, a seguire il secondo turno delle presidenziali.

Neuer Inhalt Horizontal Line