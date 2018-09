Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 settembre 2018

306 turisti, rimasti bloccati dalla neve nelle montagne himalyane nel nord dell'India, devono la salvezza ad un tunnel, già completato, ma non ancora inaugurato, che corre sotto il passo di Rothang, a 4000 metri di altezza, nello stato dell'Himachal Pradesh.

Lo scrive il quotidiano Times of India. Un'ondata di maltempo di proporzioni eccezionali continua ad addensarsi negli Stati del nord del Paese, con nevicate fuori stagione e intense piogge che rendono gran parte delle strade impraticabili.

I turisti, che erano rimasti bloccati nel distretto di Lahual Spiti, hanno potuto raggiungere Manali, meta di viaggi di nozze per gli indiani e punto di partenza per chi si dirige verso il Kashmir o il Laddak, grazie all'apertura straordinaria del tunnel, che, coi suoi 8,8 km scavati sotto il passo, abbrevia notevolmente il percorso dell'autostrada tra Manali e Leh. Considerato una meraviglia dell'ingegneria, il tunnel sarà aperto al traffico solo nel 2020.

L'Aeronautica Militare ha inoltre tratto in salvo a Pingdom una coppia di turisti tedeschi, che stavano camminando in quota, e si sono protetti dalla bufera di neve grazie ad una tenda. Quasi altre 400 persone sono tuttora bloccate dal maltempo in varie zone del distretto.

