Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 12.23 03 luglio 2018 - 12:23

Nuova ondata di arresti in Turchia contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gülen. Sono oltre 70 i mandati di cattura emessi stamani da diverse procure turche.

L'operazione principale è coordinata dalla procura di Ankara, che ha ordinato la detenzione di 27 persone accusate di aver utilizzato ByLock, l'app di messaggistica per smartphone che secondo gli investigatori veniva utilizzata dai 'gülenisti' per scambiarsi informazioni criptate.

Altri 6 sospetti sono militari ricercati per essersi infiltrati nei ranghi dell'aviazione. La procura di Cannakale, nel nord-ovest del Paese, ha inoltre emesso mandati di cattura per 26 soldati, 23 dei quali tuttora in servizio, tra cui anche 2 colonnelli. Atri 13 militari sono invece ricercati per ordine della procura di Tokat, nell'Anatolia settentrionale.

