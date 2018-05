Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nuovi blitz stamani in tutta la Turchia contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

L'operazione principale è stata ordinata dalla procura di Konya, nell'Anatolia centrale, che ha emesso mandati di cattura per 70 militari, 43 dei quali tuttora in servizio, accusati di infiltrazioni nelle forze armate per conto dei 'gulenisti'. Raid per cercare di arrestarli sono in corso in 23 province.

Altri 39 mandati sono stati emessi dalla procura di Ankara. Tra iricercati ci sono 11 ex dipendenti dei ministeri dell'Economia e della Famiglia. I sospetti avrebbero usato ByLock, l'app che secondo i magistrati veniva impiegata dai 'gulenisti' per scambiarsi informazioni criptate. Con accuse analoghe, altri 10 mandati di cattura sono stati emessi dalla procura di Mugla, sulla costa egea.

