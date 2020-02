Nuova ondata di arresti in Turchia con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

Nuova ondata di arresti in Turchia con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, a tre anni e mezzo dal fallito colpo di stato. Sono 74 i mandati di cattura emessi stamani da diverse procure del Paese.

L'operazione più estesa è stata ordinata dai magistrati di Konya, nell'Anatolia centrale, nei confronti di 50 persone accusate di legami con una struttura segreta di gulenisti all'interno delle forze armate.

Blitz per cercare di arrestarli sono stati lanciati in 22 province. Nella provincia occidentale di Balikesir sono stati emessi altri 24 mandati contro funzionari pubblici e agenti di polizia, accusati di essersi infiltrati nelle rispettive istituzioni per conto del gruppo eversivo. Lo riporta Anadolu.

