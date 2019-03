Nuove massicce operazioni stamani in Turchia contro sospetti affiliati alla rete di Fethullah Gülen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016.

La procura di Adana, nel sud del Paese, ha emesso 58 mandati d'arresto nei confronti di ex agenti, accusati di essersi infiltrati nelle forze di polizia per conto dei golpisti.

Blitz per cercare di arrestarli sono in corso in otto province. Altri 42 sospetti gülenisti sono stati arrestati per ordine dalla procura di Smirne (Izmir), sulla costa egea. Nei raid sono stati anche sequestrati apparecchi che sarebbero stati usati per scambi di informazioni criptate., riporta l'agenzia i stampa Anadolu.

