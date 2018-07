Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

06 luglio 2018 - 10:37

Nuova valanga di arresti stamani in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della presunta rete golpista di Fethullah Gülen.

La procura di Istanbul ha emesso 271 mandati di cattura, 122 dei quali riguardano militari tuttora in servizio e 120 cadetti di accademie dell'esercito. Operazioni per cercare di arrestarli sono in corso in 47 province. Altri 71 soldati sono ricercati in 30 province per ordine della procura di Smirne, sulla costa egea. Tra loro, 59 erano ancora regolarmente operativi.

Si tratta di una delle operazioni più massicce nei confronti di presunti 'gulenisti', a meno di due settimane dalla scadenza dello stato d'emergenza, che dopo due anni il governo turco ha deciso di non rinnovare.

