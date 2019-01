Ancora operazioni in tutta la Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver organizzato il fallito golpe del 2016. Sono 137 i nuovi mandati d'arresto emessi stamani da diverse procure.

Nella capitale Ankara sono ricercati 50 militari tuttora in servizio presso il Comando generale della gendarmeria. Altri 50 soldati, 32 dei quali in servizio, sono invece ricercati in 31 province su mandato dei magistrati di Konya, nell'Anatolia centrale. Gli ulteriori arresti sono stati ordinati dalle procure di Kocali e Mugla. Blitz di polizia sono in corso. Lo riferisce Anadolu.

Neuer Inhalt Horizontal Line