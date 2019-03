Nuova operazione in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016.

La procura di Bursa, nel nordovest del Paese, ha emesso stamani 50 mandati di cattura. Almeno 25 dei ricercati, tra cui militari tuttora in servizio, sono finiti in manette. Blitz sono in corso in 19 province per cercare di arrestare gli altri sospetti. Lo riporta l'agenzia ufficiale Anadolu.

